Ушаков: российская сторона обсудит с Уиткоффом план США

Спецпосланник Соединенных Штатов приедет в Москву не один, рассказал помощник президента РФ

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Россия пока не начинала обсуждение мирного плана с США, однако сделает это во время приезда в РФ американского спецпосланника Стивена Уиткоффа. Он должен прибыть в Москву не один, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Содержание [плана] будет обсуждаться, - отметил представитель Кремля. - Мы, российская сторона, ни с кем конкретно никакие документы не обсуждали еще".

"Вот договорились о встрече с господином Уиткоффом, надеюсь, он приедет не один, будут еще другие представители украинской команды, которые занимаются украинским досье, - добавил Ушаков. - Вот мы начнем дискуссию".

Полученный ранее Россией неофициально план США по мирному урегулированию на Украине состоит из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября Киев провел с Вашингтоном консультации по этому вопросу. Ряд ключевых положений был оставлен до обсуждения президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не располагает другими версиями документа, кроме состоящей из 28 пунктов. По словам министра, в РФ рассчитывают, что Вашингтон проинформирует Москву об итогах консультаций с Киевом и Евросоюзом.