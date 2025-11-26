Путин и Жапаров подписали заявление об укреплении союзничества

Также в присутствии лидеров России и Киргизии состоялся обмен семью документами, подписанными на полях визита

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров по итогом российско-киргизских переговоров подписали совместное заявление об укреплении союзничества в стремительно меняющемся мире.

Церемония прошла в зале пресс-конференций в резиденции "Ынтымак ордо". В программном документе представлены новые масштабные задачи по дальнейшему укреплению двухсторонних связей на долгосрочную перспективу.

Кроме того, в присутствии лидеров состоялся обмен семью документами, подписанными на полях визита.