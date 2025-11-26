Путин поблагодарил Жапарова за проведенную накануне неформальную встречу

Российский лидер назвал переговоры с президентом Киргизии результативными

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил киргизского коллегу Садыра Жапарова за проведенную вчера вечером неформальную встречу, в рамках которой удалось обсудить практически все направления взаимных интересов.

"Особые слова благодарности, уважаемый Садыр Нургожоевич, за вчерашний неформальный вечер, который мы смогли провести с глазу на глаз, поговорить практически по всем направлениям наших взаимных интересов по развитию межгосударственных связей", - отметил российский лидер.

Путин назвал сегодняшние переговоры результативными и отметил, что они пришли в "конструктивном ключе". "Все это в полной мере отвечает характеру подлинно дружественных и добрососедских связей между Россией и Кыргызстаном", - сказал президент РФ, отметив подробное обсуждение полного комплекса вопросов двухсторонней повестки дня, а также состоявшийся обмен мнениями по "насущным региональным сюжетам".

"Значимым итогом визита стало и совместное заявление о переходе российско-киргизских отношений на новый, еще более продвинутый уровень углубленного стратегического партнерства и союзничества", - резюмировал Путин.