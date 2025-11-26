Шерпа РФ: слова Макрона про эффективность "двадцатки" сказаны с "мелкой обидой"

Светлана Лукаш не думает, что Запад когда-либо остановится на взаимодействии в формате Группы двадцати

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Западные страны вряд ли свернут работу в Группе двадцати (G20), в словах президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что формат может утратить смысл существования из-за неэффективности в урегулировании мировых кризисов, звучит мелкая обида. Об этом заявила шерпа России в Группе двадцати Светлана Лукаш.

"Я слышала эту позицию в выступлении Макрона. Такая как бы мелкая обида: "Вот мне не удается провести здесь свои решения, значит, формат не работает". Не думаю, что Запад когда-либо остановится на взаимодействии в формате Группы двадцати. Ни один другой формат не даст настолько плотного, эффективного и действенного взаимодействия со странами, от которых сейчас зависит намного больше, чем от стран "семерки", - сказала она на пресс-конференции.

Лукаш отметила, что в такой ремарке звучит некоторая обида стран, которые сами препятствуют нормальному взаимодействию в Группе двадцати.