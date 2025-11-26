Путин пригласил Жапарова в Россию с ответным визитом

Президент РФ также поблагодарил лидера Киргизии за теплый прием и гостеприимство

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, который находится на переговорах в Бишкеке, пригласил руководителя Киргизии Садыра Жапарова посетить Россию с ответным визитом. Такой пункт содержится в совместном заявлении двух лидеров по итогам встречи.

"Президент РФ В. В. Путин благодарит президента Киргизской Республики С. Н. Жапарова за теплый прием и гостеприимство, оказанные российской делегации, и приглашает президента Киргизской Республики посетить с ответным государственным визитом Российскую Федерацию в удобное для него время. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам", - говорится в документе.