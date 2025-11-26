Оверчук: Россия уважает многовекторную политику своих союзников

Среди них и Киргизия, заявил заместитель председателя правительства РФ

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук © Валерий Шарифулин/ ТАСС

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Россия с уважением относится к многовекторной политике своих партнеров, направленной на их процветание. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

Вице-премьеру был задан вопрос, как Москва смотрит на многовекторность политики Бишкека. "Мы всегда относимся с уважением к политике наших партнеров и понимаем, что, конечно же, страна заинтересована в привлечении инвестиций и создании рабочих мест, повышении уровня жизни", - сказал он журналистам.

"Мы всегда поддерживаем такие начинания, потому что процветание наших ближайших соседей, наших союзников - это и наше процветание тоже, мы из этого прежде всего исходим", - добавил Оверчук.

По его словам, сотрудничество между двумя странами - "широкое", и оно продолжает развиваться. "Мы постоянно в контакте с правительством Киргизской Республики и на двусторонних площадках, и, конечно, на площадках СНГ и ЕАЭС. Как правило, всегда выступаем с общих позиций", - подчеркнул вице-премьер РФ.