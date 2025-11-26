Посол РФ в Софии указала на рост русофобской политики правительства Болгарии

Элеонора Митрофанова отметила, что никаких подвижек к лучшему "на российско-болгарском треке не наблюдается"

СОФИЯ, 26 ноября. /ТАСС/. Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова полагает, что болгарское правительство проводит "все более русофобскую политику". Свою точку зрения дипломат высказала, отвечая на вопросы издания "Старозагорски новини".

"С большим сожалением приходится констатировать, что фраза об "историческом дне" в вопросе двухсторонних отношений остается актуальной и сегодня. Никаких подвижек к лучшему на российско-болгарском треке не наблюдается. Напротив, правительство Болгарии проводит все более русофобскую политику. Последний случай с "Лукойлом" - очередное тому подтверждение. Официальные контакты по инициативе болгарской стороны заморожены, местный МИД всячески затягивает решение насущных вопросов функционирования росзагранучреждений. <...> До учреждений в области культуры, образования, спорта, муниципалитетов, насколько нам известно, доведены циркуляры о запрете взаимодействия с Россией в целом и посольством в частности, поэтому ни о каких обменах и речи не идет", - сказала Митрофанова.

Посол отметила, что введенные против России Брюсселем и Вашингтоном абсолютно незаконные, противоречащие нормам международного права и в корне своем дискриминационные санкции, безусловно, дополнительно осложняют взаимодействие между нашими странами. "Доведенные до абсурда рестрикции - чего только стоит запрет продавать авиабилеты и туристические туры в Россию - не способствуют не только межгосударственному диалогу, но и общению на уровне обычных людей", - сказала она.

Митрофанова подчеркнула, что российская сторона "подобными глупостями не занимается" и всегда рада гостям из Болгарии. "Для болгарских граждан открыта возможность получить электронную визу к нам - она оформляется всего за четыре дня полностью онлайн, без необходимости месяцами ждать записи на очный прием, как это происходит в случае с выдачей Болгарией виз россиянам. Болгарские абитуриенты все так же имеют возможность получить высшее образование в вузах России абсолютно бесплатно, за счет российского бюджета - эта федеральная программа продолжает работать без всяких ограничений по политическому принципу. Наш культурно-информационный центр в Софии открыт для всех, кому интересна Россия, кто хочет изучать русский язык, в том числе в дистанционном формате, смотреть наши фильмы, посещать концерты и выставки. Обстановка сейчас действительно непростая, но те, кто хотят оставаться на связи с нашей страной, имеют немало возможностей это сделать", - сказал глава российской дипмиссии.

Опасный прецедент

Как "опасный прецедент" Митрофанова определила ситуацию вокруг болгарских активах компании "Лукойл". "В первую очередь, речь идет о праве частной собственности. То, что творится у нас на глазах, создает опасный прецедент. По сути, совершенно прозрачный бизнес без учета мнения собственника может быть изъят по чьей-либо прихоти. Уверена, что другие игроки рынка уже приняли во внимание столь недвусмысленный сигнал. Исходим из того, что все законные интересы столь крупной международной компании, как "Лукойл", должны быть соблюдены. Попрание принципов неприкосновенности частной собственности неприемлемо и вредит общемировому режиму торговли. Надеюсь, что болгарские власти сделают все возможное, чтобы не допустить развития ситуации по худшему сценарию. Любые нарушения своих прав российская сторона будет отстаивать в международных инстанциях", - подчеркнула дипломат.

Отвечая на вопросы, Митрофанова уточнила, что объем импортируемых в Болгарию российских товаров за первые девять месяцев этого года показал рекордный спад - на 55% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года - и составил всего 473,2 млн левов (около €237 млн). Болгарский экспорт в Россию с января по сентябрь чуть выше - 583,4 млн левов (около €292 млн). А в 2019 году двусторонний товарооборот превышал 7,5 млрд левов (около €3,75 млрд).

"Мы, в свою очередь, активно переориентируемся на страны мирового большинства, темпы роста нашего ВВП в 2024 году составили 4,1%. По итогам прошлого года Россия стала четвертой экономикой мира - мы уступаем только Китаю, США и Индии. Выводы о том, кто больше страдает от антироссийской политики, предоставляю сделать вам самим", - заключила дипломат.