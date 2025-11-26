Заявление Путина и Жапарова: геополитика требует военной стабильности в Евразии

Москва и Бишкек выражают готовность работать над этим, говорится в документе

Редакция сайта ТАСС

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Сложившиеся геополитические реалии требуют обеспечения стабильной военно-политической обстановки на евразийском пространстве. Это подчеркнули в своем совместном заявлении президенты РФ и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров.

"Современные геополитические реалии высвечивают востребованность формирования устойчивой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, гарантирующей долгосрочную стабилизацию военно-политической обстановки на континенте и устойчивое развитие всех без исключения государств региона", - подчеркивается в заявлении. Москва и Бишкек выражают готовность работать над этим.

РФ и Киргизия отметили успешную работу в рамках ООН, СНГ, ОДКБ и ШОС, выразили удовлетворение форматом Центральная Азия - Россия. Президенты стран "высказались в пользу формирования справедливого многополярного мироустройства на основе общепризнанных норм международного права" и выразили готовность к дальнейшим доверительным контактам.