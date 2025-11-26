"Ъ": Ушаков рассказал о разговорах политиков по закрытой и обычной связи

По словам помощника президента РФ, некоторые разговоры происходят в WhatsApp

Редакция сайта ТАСС

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что разговоры могут вестись как по специальным закрытым, так и по обычным каналам связи.

Так он прокомментировал публикации с якобы стенограммами его бесед со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым.

"Да, происходят контакты по закрытой связи, когда утечек практически не бывает, если какая-то сторона специально их не допустит. А бывают некоторые разговоры по WhatsApp, которые, в общем-то, кто-то каким-то образом может, видимо, послушать", - рассказал Ушаков, отвечая на вопросы корреспондента "Коммерсанта" Андрея Колесникова.