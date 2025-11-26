Шерпа РФ: G20 необходимо реформировать и привести к изначальному знаменателю

Ее нужно сделать более эффективной, считает Светлана Лукаш

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Группа двадцати (G20) нуждается в реформировании, "двадцатку" необходимо привести к изначальному виду и сделать более эффективной. Об этом заявила шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш на пресс-конференции.

"Необходимость реформировать G20 признается всеми, - отметила она. - Практически все страны сходятся во мнении, что, действительно, нужно все-таки привести "двадцатку" к какому-то изначальному виду, сделать более эффективной, более действенной, где будут действительно приниматься решения, а не просто писаться десятки страниц деклараций птичьим языком с призывами, которые, конечно, участвующие в этом процессе понимают, но всех остальных, читающих это, становится немножко жалко".

Представитель РФ напомнила, что G20 создавалась как "сугубо экономический формат, который нацелен на предотвращение и урегулирование глобальных кризисов в экономике и финансовой сфере", который, однако, "усилиями западных стран превратился в некий параллельный площадке ООН формат для обсуждения геополитических вопросов". Такого, по ее словам, быть не должно.

"Политизация и решение несвойственных вопросов мешает эффективной работе G20, - продолжила Лукаш. - Надо признать, что за прошедшие почти 20 лет формат бюрократизировался, оброс несвойственными задачами и разными рабочими органами. "Двадцатка" сегодня занимается далеко не только финансовой повесткой и даже не только социальным развитием, а какими-то совершенно сторонними вопросами от культуры до взаимодействия в космической сфере даже без возможности выхода на какие-то действенные решения.

Шерпа обратила внимание на то, что в рамках G20 продолжают действовать форматы, которые "на самом деле не приносят большой добавленной стоимости", плюс слишком увеличилась роль международных организаций, которые готовят доклады по разным вопросам, даже не имея на это поручений от лидеров "двадцатки". "Количество участвующих в формате международных организаций сейчас совершенно неуправляемо, и форум все больше напоминает тяжеловесного зверя, который пытается идти к цели, но ему очень тяжело", - заметила она.

В этой связи Лукаш выразила надежду на то, что деятельность G20 в скором времени "все-таки вернется в более правильное русло и те же западные страны не будут искать более эффективного варианта урегулирования вопросов, разрешения споров, нахождения общих подходов и ответов на глобальные вызовы, кроме как Группа двадцати".