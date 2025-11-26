В ходе визита Путина в Киргизию подписано совместное заявление и семь документов

В частности, Москва и Бишкек подписали Протокол о внесении изменений в Договор между РФ и Киргизией о развитии военно-технического сотрудничества

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Семь документов было подписано между российской и киргизской сторонами в ходе государственного визита президента РФ в Бишкек. Лидеры обеих стран Владимир Путин и Садыр Жапаров также подписали совместное заявление об углублении отношений союзничества и стратегического партнерства.

В число подписанных документов вошли Протокол о внесении изменений в Договор между РФ и Киргизией о развитии военно-технического сотрудничества, Соглашение между правительством РФ и кабмином Киргизии о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции в обоих государствах, а также об условиях строительства в Киргизии кампуса Киргизско-российского славянского университета имени Бориса Ельцина.

Кроме того, Минздравы РФ и Киргизии подписали Меморандум о взаимопонимании в области кардиологии. Также Минэкономразвития РФ и Министерство экономики и коммерции Киргизии заключили Меморандум в сфере стратегического планирования. Еще одним подписанным документом стало Соглашение о намерениях между "Почта России" и "Кыргыз почтасы".