Путин расскажет Лукашенко о ходе достижения на Украине приемлемых для РФ итогов

Результаты достигаются мирными средствами, отметил президент России

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал проинформировать белорусского коллегу Александра Лукашенко о том, как Москва мирными средствами пытается достичь приемлемых для себя результатов переговоров по Украине. Встреча прошла в Киргизии на фоне составления США мирного плана украинского урегулирования.

"По вопросам в сфере обеспечения безопасности Союзного государства у нас есть о чем поговорить, - отметил Путин. - Вы меня проинформировали по телефону, как развиваются отношения с вашими соседями".

"А я с удовольствием вас проинформирую, что у нас происходит по направлению достижения приемлемых для нас результатов мирными средствами на украинском направлении", - добавил российский лидер.

Путин отметил, что Лукашенко - один из тех, кто "всегда в курсе", кто беспокоится о развитии конфликта на Украине и "стремится к тому, чтобы этот конфликт был закончен". "Мы помним о вашем вкладе в урегулирование этого конфликта", - подчеркнул президент РФ.

Российский лидер напомнил, что "буквально с первых дней все усилия, которые предпринимались Белоруссией по этому направлению, они имели хороший результат". "И первые наши контакты по этому вопросу с киевским режимом, они проходили именно на белорусской земле при вашем непосредственном участии и поддержке", - обратился Путин к Лукашенко.