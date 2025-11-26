Мэра Каспийска переизбрали на новый срок

Кандидатуру Бориса Гонцова поддержало большинство депутатов

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 26 ноября. /ТАСС/. В Каспийске переизбран глава города Борис Гонцов, об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

"На сессии городского собрания депутатов Каспийска, Борис Иванович был переизбран на должность главы города", - говорится в сообщении.

Кандидатуру действующего мэра поддержало большинство депутатов.

Борис Гонцов возглавляет Каспийск с ноября 2020 года, до этого работал первым заместителем командующего Восточным округом войск национальной гвардии России.