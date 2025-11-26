Соглашение о реагировании на ЧС в Совете Баренцева региона прекратило действие

Как отмечалось в заявлении МИД РФ, работа Совета с марта 2022 года была "фактически парализована по вине западных участников"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве по реагированию на чрезвычайные ситуации в Совете Баренцева/ Евроарктического региона (СБЕР) прекратило действие. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на правовом портале.

"16 ноября 2025 года прекращено действие Соглашения между правительствами государств - членов Совета Баренцева/ Евроарктического региона о сотрудничестве в области предупреждения, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации, подписанного в Москве 11 декабря 2008 года, в отношениях между Российской Федерацией и другими участниками соглашения", - отмечается в документе.

Совет Баренцева/Евроарктического региона был создан в 1993 году в качестве органа межправительственного взаимодействия России, Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции и Европейской комиссии в интересах обеспечения устойчивого развития региона, а также расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества.

В сентябре 2023 года Россия объявила о выходе из СБЕР. Как отмечалось в заявлении МИД РФ, работа Совета с марта 2022 года была "фактически парализована по вине западных участников", а Финляндия не подтвердила готовность передать России руководство в СБЕР в октябре 2023 года.