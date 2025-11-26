Посол РФ призвал Молдавию прекратить дипломатические демарши

Олег Озеров также просит Кишинев вернуться к конструктивному диалогу

Посол РФ в Молдавии Олег Озеров © Вадим Денисов/ ТАСС

КИШИНЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Российский посол Олег Озеров призвал Молдавию прекратить дипломатические демарши и вернуться к конструктивному диалогу. Об этом он заявил журналистам после посещения МИД республики, перед которым был затем выставлен беспилотник "Гербера", якобы приземлившийся на территории республики.

"В этих вопросах [о беспилотниках] должны разбираться специалисты, поэтому мы предлагаем немного поменять логику наших отношений и выйти из этого порочного круга заявлять протесты сразу же по совершении событий. Потому что очень много операций под чужим флагом, очень много попыток испортить наши отношения с Республикой Молдова, которые и так уже находится на самой низшей точке. Нам нужно, прежде всего, наладить конструктивный диалог, чтобы разобраться в истинных причинах того, что происходит", - призвал дипломат.