Посол РФ назвал сферу образования важной частью сотрудничества России и Пакистана

Альберт Хорев отметил, что в рамках межправкомиссии Москвы и Исламабада была создана рабочая группа по образованию

ИСЛАМАБАД, 26 ноября. /ТАСС/. Взаимодействие в сфере высшего и школьного образования является важной составляющей российско-пакистанского сотрудничества. Об этом заявил посол РФ в Пакистане Альберт Хорев.

"Считаю очень символичным, что официальную часть программы работы Межправительственной комиссии [по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству] и ее десятого юбилейного заседания мы начинаем в образовательном учреждении Пакистана", - сказал он в ходе посещения российской делегацией исламабадской школы для мальчиков, в которой преподают русский язык. - Это знак того, что образовательная сфера <...> является важной частью всего комплекса российско-пакистанского сотрудничества".

Глава российской дипмиссии отметил, что в рамках межправкомиссии России и Пакистана была создана рабочая группа по образованию. Он также подчеркнул значимость запущенной в прошлом году инициативы по учреждению в исламской республике русской школы, преподавание в которой планируется организовать в соответствии как с российскими, так и пакистанскими стандартами. Россия продолжит работу в этом направлении и рассчитывает на содействие со стороны пакистанских властей, добавил дипломат.

По словам Хорева, центры изучения русского языка были открыты в Карачи, Исламабаде, Сарготхе и некоторых других городах Пакистана. В рамках реализации программы "Российский учитель за рубежом" планируется распространить географию преподавания русского языка на всю территорию исламской республики, сообщил посол.

С 25 по 27 ноября в Исламабаде проходит десятое заседание российско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству под председательством министра энергетики РФ Сергея Цивилева и его пакистанского коллеги Аваиса Легари.