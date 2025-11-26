Посол РФ: БПЛА, представленный как упавший в Молдавии, ранее обнаружили на Украине

Это случай, который вызывает очень много вопросов, подчеркнул Олег Озеров

КИШИНЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Беспилотник, который якобы упал на территории Молдавии и в качестве претензий представлен российскому послу в Кишиневе, ранее был сбит в Харьковской области, заявил российский посол Олег Озеров.

"Случай, который вызывает очень много вопросов. И любые эксперты вам скажут, что номер этого дрона уже засветился 18 ноября в Харьковской области. И вдруг он чудесным образом оказывается через несколько дней в [районе] Флорешть. Я предлагаю вам подумать над этим", - заявил дипломат журналистам после посещения МИД республики, куда его вызывали для дачи объяснений.