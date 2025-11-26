"Пул первого": встреча Лукашенко и Путина длилась более 1,5 часа

По протоколу беседа была запланирована на 40 минут

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин © Алексей Никольский/ POOL/ ТАСС

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и российского лидера Владимира Путина в Бишкеке длилась 1 час 37 минут вместо запланированных по протоколу 40 минут. Об этом сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".

Главы двух государств постоянно находятся в контакте. Предыдущая их публичная встреча состоялась в Кремле в сентябре. Кроме того, Путин и Лукашенко регулярно созваниваются. В четверг в столице Киргизии пройдет саммит Организации Договора о коллективной безопасности. В среду вечером ожидается, что Совет коллективной безопасности соберется на неформальный ужин.