Эксперт Морозова: дело по SOS Donbass показало, что свободу во Франции ценят на словах

ДОНЕЦК, 26 ноября. /ТАСС/. Задержание участников французской ассоциации SOS Donbass, которая направляла гуманитарную помощь в ДНР и ЛНР, показывает, что свободу во Франции ценят только на словах. Такое мнение высказала ТАСС уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

"Печально наблюдать за тем, как государство, на словах ценящее свободу, гуманность и человеческие права превыше всего, на деле лицемерно применяет методы давления за гранью не только законности, но и совести", - сказала Морозова.

Она добавила, что задержание сторонников объективного освещения событий в Донбассе и тех, кто занимался в регионе гуманитарной миссией, напоминает действия СБУ, которые с 2014 года регулярно задерживают сторонников ДНР на Украине, не гнушаясь пытками, угрозами и шантажом.

"Похоже на то, что долгое взаимодействие с украинскими визави заразительно для их партнеров из ЕС. Хочется верить, что гражданские институты указанных стран не позволят своим правительствам создать тоталитарную "украинскую мечту" в своих государствах", - заключила собеседница агентства.

Задержание представителей SOS Donbass

Ранее французские СМИ писали о задержании двух представителей французской ассоциации SOS Donbass, которая проводит акции в поддержку жителей, пострадавших от военного конфликта в этом регионе. Позже стало известно о задержании еще двух человек, один из которых был отпущен на свободу под судебный контроль. Сегодня в посольстве России во Франции сообщили ТАСС, что одна из задержанных также имеет российское гражданство.

В прокуратуре Парижа сообщили ТАСС, что фигурантам данного расследования по разным статьям грозит до 15 лет лишения свободы. Наиболее серьезное обвинение связано с "ущербом охраняемому имуществу в интересах иностранного государства", связанное с размещением агитационного плаката на Триумфальной арке в центре Парижа. Другие обвинения касаются предполагаемого сбора разведданных в интересах иностранного государства. Расследование было начато после представленного в январе 2025 года доклада Главного управления внутренней безопасности (DGSI, внутренняя разведка) Франции, в котором содержались утверждения о сборе обвиняемой гражданкой РФ разведданных и совершении действий, "способных подорвать фундаментальные интересы" республики.

Ассоциация SOS Donbass выступает в поддержку жителей Донбасса и Новороссии, пострадавших в ходе конфликта с Украиной. Она регулярно проводит акции солидарности с жителями Донбасса и против отправки оружия на Украину в разных коммунах Франции с 2022 года. Она уже направила несколько конвоев с гуманитарной помощью в Донецкую и Луганскую народные республики.