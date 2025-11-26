Путин вместе с лидерами стран ОДКБ посетил в Бишкеке юрту "Энесай"

Президенту России лично продемонстрировали панно из войлока и процесс изготовления киргизского народного трехструнного инструмента - комуза

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в Киргизии вместе с лидерами стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) осмотрел юрту "Энесай".

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Кремля, видно, что российский лидер, а также президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон соответственно, присутствуют на экскурсии без галстуков, что свидетельствует о неформальной дружеской обстановке.

"Добро пожаловать, уважаемый Владимир Владимирович", - встретила российского лидера девушка в национальной одежде.

Путину лично продемонстрировали панно из войлока и процесс изготовления киргизского народного трехструнного инструмента - комуза. На столе стояли матрешки и русский самовар как дань уважения русской культуре.