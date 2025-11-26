Путин сыграл на национальном киргизском инструменте

Президент РФ посетил экскурсию по юрте "Энесай"

Редакция сайта ТАСС

© Kremlin.ru

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на экскурсии по юрте "Энесай" сыграл на киргизском инструменте - комузе. Кадры опубликованы в Telegram-канале Кремля.

"Как?" - спросил российский лидер, держа в руках инструмент, пытаясь подобрать правильное движение руки. "Он трехструнный", - ответил ему сопровождающий. "Да-да, это я знаю", - заверил его Путин. После этого мужчина в национальной одежде сыграл ему отрывок мелодии.

Путин начал нажимать на струны. "Да?" - спросил он у музыканта.

Сзади донесся голос президента Белоруссии Александра Лукашенко. "Не настроен [инструмент]", - сказал он. Президент России поставил комуз на место и поблагодарил сопровождающего за возможность сыграть на инструменте.

На экскурсии также присутствовали лидеры Казахстана, Киргизии и Таджикистана Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон.