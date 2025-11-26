Львова-Белова обсудила с представителем МККК воссоединение семей в период СВО

Международный комитет Красного Креста участвует в верификации случаев, помогает в организации трансфера и гуманитарных коридоров, сопровождении передачи детей родственникам, напомнила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка

Редакция сайта ТАСС

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова © Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и глава региональной делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в РФ и Белоруссии Рания Машлаб обсудили воссоединение семей в период проведения специальной военной операции.

"Рада была личному знакомству с главой региональной делегации Международного комитета Красного Креста в Российской Федерации и Республике Беларусь Ранией Машлаб. Сверили часы по вопросу воссоединения семей в период проведения специальной военной операции", - написала Львова-Белова в своем Telegram-канале.

Она рассказала, что МККК участвует в верификации случаев, помогает в организации трансфера и гуманитарных коридоров, сопровождении передачи детей родственникам и многом другом.

Кроме того, детский омбудсмен сообщила, что попросила Машлаб о содействии в семи случаях, когда дети находятся на территории Европейского Союза, а родственники, которые проживают в России, ждут воссоединения с ними.