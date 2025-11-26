Матвиенко: нацизм вновь поднимает голову в некоторых европейских странах

Он получает поддержку в нескольких государствах даже на политическом уровне, подчеркнула председатель Совета Федерации

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Нацизм снова поднимает голову и получает поддержку в ряде европейских стран. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя заявление палаты в связи с 80-летием начала Нюрнбергского процесса.

"Мне кажется, это очень актуальное заявление, особенно на фоне того, что мы сейчас наблюдаем и в странах Европы, и на Украине, как нацизм поднимает снова свою голову и получает поддержку в ряде стран даже на политическом уровне, по крайней мере не отвергается, не осуждается", - сказала она на пленарном заседании.

"И я предлагаю, это отмечено в постановлении, конечно же, направить это заявление во все страны, международные организации, для того чтобы напомнить всем, как опасен нацизм, к чему он может привести", - добавила председатель СФ.

Совфед в среду принял на пленарном заседании заявление в связи с 80-летием начала Нюрнбергского процесса, в нем говорится, что палата рассматривает приговор Нюрнбергского трибунала как "краеугольный камень", лежащий в основе современного миропорядка.