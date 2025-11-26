Песков: призывы уволить Уиткоффа после "утечек" нацелены на срыв мирного процесса

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что "будет появляться много людей, которые не будут гнушаться ничем, чтобы этот процесс сорвать"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Виталий Невар/ ТАСС

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Звучащие в США призывы уволить спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа после публикации якобы расшифровок его разговоров с помощником президента РФ Юрием Ушаковым нацелены на срыв хрупких тенденций к мирному урегулированию на Украине. Такую характеристику дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

"Прежде всего, ничего там страшного такого нет, - дал представитель Кремля оценку публиковавшимся ранее стенограммам разговоров, приписываемых Уиткоффу и Ушакову, - если абстрагироваться от того, правда это или неправда". Представитель Кремля напомнил, что и "сам президент Трамп, кстати, высказался косвенно в защиту Уиткоффа - это обычная работа переговорщика".

"Наверное, те голоса, которые сейчас появляются [с призывами] уволить Уиткоффа, они нацелены прежде всего на то, чтобы сорвать те пока что скромные тенденции к выходу на урегулирование посредством мирных переговоров", - подчеркнул Песков.

"Конечно, будет появляться много людей, которые не будут гнушаться ничем, чтобы этот процесс сорвать", - заключил пресс-секретарь российского лидера.