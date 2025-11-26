В Кремле больше не считают западные СМИ респектабельными

Никто не гнушается ничем и чувство профессионального стыда отныне не испытывает, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Слово "респектабельный" больше не применимо к западным СМИ: они не гнушаются ничем и утратили чувство профессионального стыда, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Так он прокомментировал публикации Bloomberg с якобы стенограммами разговоров помощника президента России Юрия Ушакова.

"Сейчас слово "респектабельность" в отношении западных СМИ, наверное, не должно больше использоваться, - ответил Песков на слова Зарубина о том, что агентство Bloomberg считалось респектабельным. - Потому что никто не гнушается ничем и чувство профессионального стыда отныне не испытывает".