Песков: в России ждут визита Уиткоффа на следующей неделе
15:00
обновлено 15:15
БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Москва ожидает визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа на следующей неделе. Ожидается подробное общение Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
"Да, мы ожидаем такой визит и ожидаем подробных контактов с президентом", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможном визите Уиткоффа в Москву на следующей неделе.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин планирует принять Уиткоффа, чей визит в Москву ожидается на следующей неделе.