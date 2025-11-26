Кремль проинформирует о возможном визите Орбана по мере готовности

В западных СМИ появились публикации о том, что премьер-министр Венгрии может приехать с визитом в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ ТАСС

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Кремль будет информировать о возможном визите премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по мере готовности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"По мере готовности этих контактов мы также будем вас информировать", - сказал Песков, комментируя публикации западных СМИ о том, что Орбан может приехать с визитом в РФ.

Ранее венгерское интернет-издание VSquare со ссылкой на источники сообщило, что Орбан планирует 28 ноября посетить Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.