Медведев обсудил с Компартией Кубы взаимодействие с "Единой Россией"

Председатель ЕР встретился с одним из руководителей партии Кубы Роберто Томасом Моралесом Охедой

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев обсудил с Коммунистической партией Кубы вопросы, связанные с межпартийной работой. Об этом Медведев написал в своем канале в мессенджере Max.

"В ходе встречи с одним из руководителей Коммунистической партии Кубы, Роберто Томасом Моралесом Охедой, обсуждались вопросы взаимодействия между партией "Единая Россия" и Компартией Кубы, включая участие в работе движения "За свободу наций", - говорится в сообщении.