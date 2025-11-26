Соглашение РФ и США об утилизации оружейного плутония прекратило действие

Оно было достигнуто в 2000 году и ратифицировано в 2011

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Межправительственное соглашение России и США по утилизации оружейного плутония, который более не используется для оборонных целей, с 6 ноября 2025 года прекратило действие. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на правовом портале.

"6 ноября 2025 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством США об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничеству в этой области, подписанного в Москве 29 августа 2000 года и в Вашингтоне 1 сентября 2000 года", - отмечается в документе.

27 октября 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации межправительственного соглашения с США по утилизации оружейного плутония.

Соглашение было достигнуто в 2000 году и ратифицировано в 2011. Оно предусматривает утилизацию каждой из сторон 34 тонн оружейного плутония, объявленного излишним для военных программ.