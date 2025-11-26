Бастрыкин встретился с заместителем министра общественной безопасности Китая

Министерство общественной безопасности КНР является одним из ключевых зарубежных партнеров ведомства, отметил председатель Следственного комитета России

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин встретился с заместителем министра общественной безопасности Китая Сюй Датуном в Марракеше. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В городе Марракеше Королевства Марокко на полях 93-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин при участии начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД России Валерия Анатольевича Калачева провел встречу с заместителем министра общественной безопасности Китайской Народной Республики Сюй Датуном", - говорится в сообщении.

В ходе рабочей встречи Бастрыкин отметил, что Министерство общественной безопасности КНР является одним из ключевых зарубежных партнеров ведомства. В рамках взаимодействия осуществляется совместная работа по противодействию терроризму, коррупции, экономическим преступлениям, правонарушениям в сфере высоких технологий и другим видам противоправной деятельности, имеющим международный характер и представляющим угрозу общественной безопасности. Основой устойчивого и результативного сотрудничества между СК РФ и Министерством общественной безопасности КНР стало соглашение о взаимодействии, подписанное в ходе визита китайской делегации в 2013 году.

Бастрыкин подчеркнул, что регулярные рабочие контакты с представителями Министерства общественной безопасности позволяют обмениваться актуальной информацией, обсуждать выполнение запросов о взаимной правовой помощи и сотрудничестве правоохранительных органов, совершенствовать формы приграничного взаимодействия, а также оперативно решать другие значимые вопросы. "Особое внимание в рамках встречи А. И. Бастрыкин уделил системе ведомственного образования, отметив, что в рамках программ повышения квалификации сотрудники СК России и представители правоохранительных ведомств зарубежных стран имеют возможность регулярно обмениваться профессиональным опытом на базе Московской и Санкт-Петербургской академий Следственного комитета", - добавили в пресс-службе.

В завершение встречи стороны договорились об организации в ближайшее время межгосударственного визита для подписания обновленного соглашения о сотрудничестве.