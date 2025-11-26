Посол РФ: Лондон надеется продолжать вооружать киевский режим

В Великобритании "есть непонимание действительно реальной ситуации на поле боя, вдоль линии соприкосновения", отметил Андрей Келин

Редакция сайта ТАСС

Посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин © Илья Дмитрячев/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Официальный Лондон продолжает жить в мире политических иллюзий, совершенно не понимая, как в действительности обстоят дела в ситуации вокруг Украины, и пытаясь при этом "повернуть дела в выгодном для себя направлении". Отказываться от попыток давления на Россию и от снабжения киевского режима оружием британцы также не собираются, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала "Россия-1".

"Я бы сказал, что в Лондоне сейчас живут в мире иллюзий политики, - подчеркнул дипломат. - Они прекрасно знают, что идет переговорный процесс, знают основные контуры, примерные контуры соглашения - они были изложены в 28 пунктах, которые мы считаем возможным взять за основу. Тем не менее, ни шагу навстречу".

По его словам, после переговоров в Женеве, в которых участвовал и госсекретарь США Марко Рубио, и украинская делегация, "подпираемая также представителями советников по внешнеполитическим вопросам из Лондона, Парижа и Германии", непосредственно в Лондоне возникла некая эйфория: "Она сейчас в комментариях хорошо прослеживается: о том, что надо продолжать прежнюю политику, которая состоит в простых вещах - это давить на Россию в иллюзорной надежде, что экономика рухнет - об этом они мечтают все эти годы, прекрасно понимая, что санкции в общем-то не работают".

"А с другой стороны, - продолжил Келин, - [британцы хотят продолжать] вооружать Украину, тоже не понимая, что дело не в отсутствии вооружений - они там есть, - а в отсутствии необходимого количества пополнения украинских вооруженных сил. Вот это все с реалиями здесь расходится". Посол отметил, что пресса описывает, положение дел совсем не так, как оно обстоит на практике. "Что вот-вот эти санкции, которые есть, прекратят поступления в бюджет, - обратил внимание дипломат, - что мы уже использовали абсолютно все деньги, что мы стоим буквально на грани".

Военное положение, подчеркнул Келин, описывается британскими комментаторами как стабильное: "Но вы ни за что не увидите здесь то, что реально происходит, - продолжил он. - Ни в одном анализе я не видел, как развивается ситуация вокруг Северска, в Константиновке, в Гуляйполе, Ореховке и так далее".

По словам дипломата, такие комментаторы в Великобритании опираются на украинские источники, у которых "каждый день перемога" (с украинского - победа). "Поэтому здесь есть непонимание действительно реальной ситуации на поле боя, вдоль линии соприкосновения. Есть непонимание общестратегической ситуации, куда идут дела. Они все время пытаются повернуть дела в выгодном для себя направлении", - отметил Келин.