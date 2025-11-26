Белоусов прилетел в Бишкек на заседания по линии ОДКБ

Во время мероприятия планируется принять несколько совместных документов, направленных на укрепление силового потенциала организации

Министр обороны РФ Андрей Белоусов © Минобороны России

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Бишкек для участия в заседаниях уставных органов ОДКБ. Об этом сообщает Минобороны России.

"В ходе мероприятий планируется обсудить военно-политическую обстановку в странах - участницах Организации, принять ряд совместных документов, направленных на укрепление силового потенциала ОДКБ, совершенствование механизмов реагирования на современные вызовы и угрозы безопасности", - сказано в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, "в завершение работы будут подведены итоги деятельности Организации в межсессионный период и спланированы мероприятия на следующий год". "В заседаниях примут участие делегации государств - членов ОДКБ из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, а также руководители рабочих органов Организации", - говорится в сообщении.