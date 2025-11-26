Жданова: стараниями Запада ОБСЕ задвинута на обочину международных процессов

Руководитель делегации РФ на переговорах о разоружении в Вене напомнила, как страны ЕС и НАТО профинансировали и организовали государственный переворот на Украине в 2014 году

ВЕНА, 26 ноября. /ТАСС/. ОБСЕ потеряла свою значимость в области международной безопасности из-за поддержки Западом Украины, считает руководитель делегации РФ на переговорах о разоружении в Вене Юлия Жданова.

"Стараниями наших [Западных] оппонентов ОБСЕ уже задвинута на обочину международных процессов. Напомнить вам, как Запад растоптал принцип "хельсинкского декалога" о невмешательстве во внутренние дела государств? Напомнить вам о том, как страны ЕС и НАТО в феврале 2014 года профинансировали и организовали государственный переворот в Киеве, а затем поставили там у власти марионеточный режим, который обслуживает интересы западных элит, кидая в топку геополитического противостояния своих собственных граждан? Возникшая на обломках украинского суверенитета националистическая верхушка в Киеве полностью уничтожила нормы хельсинкского диалога применительно к уважению прав человека и основных свобод. Только вы не хотите этого ни видеть, ни слышать", - сказала дипломат на очередной сессии Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ.