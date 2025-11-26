Главы стран ОДКБ обсудят в Бишкеке вопросы военно-экономического сотрудничества

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Руководители стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на предстоящем в столице Киргизии 27 ноября заседании Совета коллективной безопасности обсудят вопросы военного и военно-экономического партнерства и подпишут документы о взаимодействии в этих сферах.

В заседании примут участие президенты России Владимир Путин, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров и Таджикистана Эмомали Рахмон. Помимо встречи президентов, запланирован и ряд других мероприятий по линии ОДКБ, в частности совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности.

Главы государств уже прибыли в Бишкек и провели несколько встреч, а также посетили экскурсию по юрте "Энесай". Президент Киргизии Садыр Жапаров подарил лидерам стран - участниц объединения панно ручной работы и национальные музыкальные инструменты.

Повестка дня

Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, по итогам бишкекского саммита ожидается подписание 19 документов. В том числе итоговая декларация, в которой будут отражены общие подходы стран - участниц организации по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня. Также будут подписаны заявления об укреплении взаимодействия в области противодействия незаконному обороту наркотиков.

Помимо этого, запланировано одобрение президентами документов, направленных на развитие военного, военно-экономического и антинаркотического сотрудничества, а также противодействия незаконной миграции. Как отметил Ушаков, планируется также "рассмотреть вопрос о реализации стратегии коллективной безопасности ОДКБ".

Итоги председательства

Как заявил завотделом внешней политики администрации главы киргизского государства Сагынбек Абдумуталип, саммит в Бишкеке станет "ключевым событием завершающегося этапа киргизского председательства" в ОДКБ.

"В 2026 году председательство в ОДКБ перейдет от Кыргызской Республики к Российской Федерации, что обеспечит преемственность и дальнейшее развитие совместных инициатив в рамках организации", - отметил он.

1 января 2026 года председательство в ОДКБ переходит к РФ. Российской стороной будут представлены приоритетные направления деятельности страны в организации в следующем году.

Предыдущее заседание Совета состоялось в конце ноября прошлого года в Астане, по итогам было подписано 14 документов, в том числе решение глав государств ОДКБ "О дальнейшем укреплении союзнических отношений в рамках Организации Договора о коллективной безопасности", а также декларация Совета коллективной безопасности, решение о целевой программе по укреплению таджикско-афганской границы и заявление в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Без Армении

24 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что представители Армении не будут принимать участие в саммите ОДКБ в Бишкеке, однако Ереван сообщил, что не против принятия на встрече касающихся всего блока документов.

При этом накануне заседания спикер парламента республики Ален Симонян заявил, что Армения "фактически уже вышла из ОДКБ", но подчеркнул, что не считает такой шаг проявлением "антироссийскости". Ранее в этот же день замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян заявил журналистам, что вопрос выхода Армении из ОДКБ на данном этапе не обсуждается.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван заморозил участие в работе ОДКБ, поскольку она якобы создала угрозы для суверенитета республики. В декабре 2024 года он заявлял, что отношения Армении и ОДКБ прошли точку невозврата. Глава МИД республики Арарат Мирзоян на международном форуме в Варшаве по вопросам безопасности сказал, что его страна просчитывает риски, которые несет возможный выход из ОДКБ. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что этот шаг не укрепляет безопасность республики, а возвращение Еревана к полноценной работе в организации займет время.