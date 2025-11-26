Степашин допустил добровольное воссоединение Одессы с РФ на "следующем этапе"

Экс-премьер России считает, что сейчас стоит сосредоточиться на мирном урегулировании конфликта на Украине

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Воссоединение Одессы и Николаева с Россией может в перспективе произойти на добровольной основе. Такое мнение выразил ТАСС экс-премьер РФ, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

"Мне бы, честно говоря, очень хотелось, чтобы Одесса и Николаев были в составе моей страны, но чтобы это было без войны, а добровольно. Я думаю, это следующий этап", - ответил он на вопрос, должна ли Россия в ходе СВО вернуть Одессу и Николаев.

По его мнению, сейчас стоит сосредоточиться на мирном урегулировании, в том числе на предлагаемом США плане из 28 пунктов, "а дальше будет видно".

Одесса - третий по населению город Украины. Расположен на берегу Черного моря. Годом основания в Российской империи современного города Одессы как военно-морского и торгового порта принято считать 1794 год, когда российская императрица Екатерина II издала соответствующий рескрипт.

Николаев - один из крупнейших экономических центров юга Украины. По указу князя Григория Потемкина в устье реки Ингул в 1788 году была заложена верфь, вокруг которой начал строиться город. В XIX веке он стал центром кораблестроения на Черном море, а также центром управления Черноморским флотом. Во второй половине XX века был одним из важнейших регионов советского судостроения.