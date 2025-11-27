Песков: Путин проведет встречу с СПЧ до конца года
Редакция сайта ТАСС
00:40
МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретится с членами Совета по правам человека (СПЧ) до наступления нового года. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков газете "Ведомости".
"До Нового года мероприятие точно состоится", - сказал изданию Песков в ответ на их вопрос о том, пройдет ли встреча президента с СПЧ 10 декабря. Так, представитель Кремля не опроверг и не подтвердил предполагаемую дату.
В 2024 году заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека российский лидер провел 10 декабря. Встреча прошла в режиме видеоконференции и была приурочена к Международному дню прав человека.