Песков: Путин проведет встречу с СПЧ до конца года

Пресс-секретарь президента не опроверг и не подтвердил предположение о том, что мероприятие, как и в 2024 году, пройдет 10 декабря

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретится с членами Совета по правам человека (СПЧ) до наступления нового года. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков газете "Ведомости".

"До Нового года мероприятие точно состоится", - сказал изданию Песков в ответ на их вопрос о том, пройдет ли встреча президента с СПЧ 10 декабря. Так, представитель Кремля не опроверг и не подтвердил предполагаемую дату.

В 2024 году заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека российский лидер провел 10 декабря. Встреча прошла в режиме видеоконференции и была приурочена к Международному дню прав человека.