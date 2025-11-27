На пост мэра Биробиджана претендуют четыре кандидата

Двое из них являются участниками СВО

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Четыре кандидата, двое из которых - участники специальной военной операции (СВО), претендуют на пост мэра столицы Еврейской автономной области (ЕАО) - Биробиджана. Избрание главы города пройдет 3 декабря, сообщили в городской думе.

"Губернатор ЕАО Мария Костюк направила в городскую Думу Биробиджана представление о кандидатах на должность главы муниципального образования "город Биробиджан". В список включены четыре кандидатуры: Ирина Алешичева, Александр Жидков, Алексей Кузьмин, Елена Лескова", - говорится в сообщении.

По словам председателя городской Думы Сергея Радецкого, депутатам предстоит рассмотреть представленные кандидатуры и провести избрание нового мэра города в установленном порядке. "Мы получили официальное представление от губернатора области с четырьмя кандидатами. В ближайшее время депутатскому корпусу предстоит детально рассмотреть все кандидатуры и прийти к консолидированному решению в интересах развития нашего города", - сказал он.

Внеочередное заседание депутатов городской Думы Биробиджана по избранию главы города пройдет 3 декабря.

Ирина Алешичева возглавляет МУП "Транспортная компания" города Биробиджана. Участник СВО Александр Жидков - представитель регионального отделения КПРФ в ЕАО. Алексей Кузьмин от "Единой России" - действующий замглавы города по внутренней политике, также участник СВО. Елена Лескова - заместитель главы администрации Биробиджанского муниципального района - начальник отдела коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожной деятельности.

Бывший глава Биробиджана Максим Семенов в сентябре 2025 года заявил о решении сложить полномочия. Мэром столицы ЕАО он был избран в 2022 году.