Россия предлагает провести в 2026 году экспертный форум по безопасности Евразии

Инициативу выдвинул президент РФ Владимир Путин во время выступления на саммите ОДКБ

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Москва предлагает в рамках своего председательства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) провести в 2026 году международный экспертный форум, посвященный архитектуре равной и неделимой безопасности в Евразии. Инициативу выдвинул президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите ОДКБ.

"С учетом геополитической напряженности вполне логично, что на первый план выходят задачи продвижения коллективных интересов и инициатив стран - участниц ОДКБ на мировой арене, - заметил он. - В этом контексте российская сторона предлагает провести в 2026 году в Москве в преддверии саммита ОДКБ международный экспертный форум, посвященный тематике формирования в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности".

"Планируем привлечь не только делегации государств-членов, но и представителей дружественных нам стран, многосторонних структур и интеграционных объединений", - добавил Путин.

Как подчеркнул глава государства, ОДКБ за прошедшие 10 лет "превратилась в авторитетную региональную структуру", которая "надежно гарантирует безопасность и стабильность на евразийском пространстве, защищает суверенитет и территориальную целостность стран-участниц".