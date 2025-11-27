Путин предложил запустить программу оснащения ОДКБ российскими вооружениями

Оружие РФ доказало свою эффективность в реальных боевых действиях, отметил российский лидер

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Российские вооружения доказали свою эффективность в реальных боевых действиях, и Москва предлагает союзникам по ОДКБ программу масштабного оснащения такой техникой. С инициативой выступил на саммите организации президент РФ Владимир Путин.

"Россия будет и далее плотно взаимодействовать с союзниками по всем вопросам укрепления военного потенциала ОДКБ, - пообещал он, говоря о председательстве Москвы в организации в 2026 году. - Основные усилия сосредоточим на повышении боеспособности национальных контингентов и совершенствовании управления коллективными силами".

"Предлагаем запустить масштабную программу оснащения коллективных сил современными образцами вооружений и техники, доказавшими свою эффективность в ходе реальных военных действий", - обратился Путин.

Он подчеркнул, что Россия в рамках своего председательства "будет делать все, чтобы сохранить преемственность по основным направлениям взаимодействия в рамках ОДКБ". Москва намерена развивать сотрудничество стран объединения "на принципах подлинного союзничества, дружбы и добрососедства, уважения и учета интересов друг друга, взаимовыручки и поддержки".

Председательство России, начинающееся с нового года, пройдет под девизом "Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель - общая ответственность".