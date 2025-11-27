Путин: РФ считает важным развитие авиационных сил и систем ПВО в ОДКБ

Эти вопросы требуют отдельного внимания, подчеркнул президент России

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Вопросы развития авиационных сил и системы противовоздушной обороны в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) требуют отдельного внимания. На это указал президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе.

"Полагаем, что отдельного внимания требуют вопросы развития авиационных сил организации и системы противовоздушной обороны", - подчеркнул Путин.

РФ также планирует организовать целый ряд совместных мероприятий по подготовке воинских частей и подразделений спецслужб, продолжил президент. В их числе - очередные этапы регулярных учений "Взаимодействие", "Эшелон", "Поиск".

"Многое предстоит сделать и для улучшения механизмов задействования миротворческих сил. Одним из ключевых приоритетов российского председательства видим развитие сотрудничества наших государств для обеспечения технологического лидерства ОДКБ в военной сфере. И особый акцент намерены сделать на углубление кооперации предприятий оборонно-промышленного комплекса", - добавил российский лидер.

Россия, по словам Путина, также будет всячески содействовать использованию коллективными силами новейших достижений военной медицины. "Естественно, продолжим оказывать странам-участникам помощь в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, содействовать совместному предотвращению и реагированию на вспышки опасных заболеваний. Рассчитываем повысить результативность работы учрежденного ОДКБ по инициативе России в 2021 году координационного совета по биобезопасности", - отметил он.

На необходимость заслушать на очередной встрече ОДКБ доклад руководства совета о ситуации в этой сфере указал президент.