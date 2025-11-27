Путин пожелал успехов новому генсеку ОДКБ Масадыкову

Президент РФ добавил, что Россия в качестве перспективной задачи своего предстоящего председательства в организации рассматривает повышение информационно-аналитического потенциала объединения и расширение сети его вспомогательных и консультативных механизмов

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пожелал представителю Киргизии Таалатбеку Масадыкову, который сменит на посту генсека Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) казахстанца Имангали Тасмагамбетова, удачи в работе.

"Хотел бы также еще раз пожелать успехов представителю Киргизии, заступившему на пост генерального секретаря ОДКБ. Конечно же, окажем ему все необходимое содействие", - сказал Путин в ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе. Он также поблагодарил Киргизию за организацию саммита.

Путин добавил, что Россия в качестве перспективной задачи своего предстоящего председательства в ОДКБ рассматривает повышение информационно-аналитического потенциала объединения и расширение сети его вспомогательных и консультативных механизмов. "Например, считали бы своевременным учреждение Ассоциации аналитических центров стран ОДКБ по тематике международных отношений и безопасности", - отметил российский лидер.

По его словам, также целесообразно сосредоточиться и на развитии межпарламентского сотрудничества для гармонизации национальных законодательств стран - участниц организации. "С учетом растущего объема задач, стоящих перед нашим секретариатом и Объединенным штабом ОДКБ, предлагаем активно заняться вопросами улучшения эффективности их работы, структурной оптимизации, гибкой адаптации к современным реалиям и, разумеется, созданием условий для привлечения высококвалифицированных кадров к совместной работе", - подытожил глава государства.