ОДКБ поддерживает становление Афганистана как независимой и нейтральной страны

Соответствующее заявление изложено итоговой декларации, принятой по итогам заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности

Редакция сайта ТАСС

Заседание Совета о коллективной безопасности ОДКБ © Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Государства - участники Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подтвердили приверженность становлению Афганистана как независимого, нейтрального и миролюбивого государства.

"Подтверждаем приверженность становлению Афганистана в качестве независимого, нейтрального и миролюбивого государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков", - говорится в итоговой декларации, принятой по итогам заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке.