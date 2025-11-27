ОДКБ поддерживает становление Афганистана как независимой и нейтральной страны
08:56
БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Государства - участники Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подтвердили приверженность становлению Афганистана как независимого, нейтрального и миролюбивого государства.
"Подтверждаем приверженность становлению Афганистана в качестве независимого, нейтрального и миролюбивого государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков", - говорится в итоговой декларации, принятой по итогам заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке.