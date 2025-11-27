Путин: спецслужбы РФ и Таджикистана постоянно в контакте
Редакция сайта ТАСС
10:05
БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил, что они с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном постоянно находятся в контакте по теме региональной безопасности. Диалог продолжается и между профильными министерствами, спецслужбами, добавил он.
"По вопросам региональной безопасности мы с вами в постоянном контакте. Понимаем, что происходит на ваших границах. Наши специальные службы, силовые министерства тоже работают друг с другом", - сказал Путин на встрече с Рахмоном в Бишкеке на полях саммита ОДКБ.