Путин: отношения России и Таджикистана развиваются по плану

Правительства скоординированно работают, отметил президент РФ

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Российско-таджикистанские отношения успешно развиваются в соответствии с намеченными планами, правительства скоординированно работают, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном. Беседа прошла на полях саммита Организации Договора о коллективной безопасности.

Российский лидер заметил, что посчитал необходимым встретиться с коллегой из Таджикистана, чтобы "поговорить по дальнейшему развитию двусторонних связей". "Было бы грех не воспользоваться возможностью встретиться и переговорить с глазу на глаз по всем вопросам, которые представляют особый интерес как для Таджикистана, так и для России", - добавил Путин.

"В целом у нас все проходит по нашим планам, скоординированным между нами еще в ходе моего визита", - дал оценку президент РФ и поблагодарил Рахмона за радушный прием в Душанбе в рамках государственного визита в октябре.

"Все движется, правительства работают по всем приоритетным направлениям, товарооборот у нас подрастает - что самое главное", - заключил российский лидер.