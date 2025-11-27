Грушко: ЕС ведет подготовку к военному противостоянию с РФ

По словам замглавы МИД РФ, содержание политики военного строительства стран НАТО и подчинившегося ей Евросоюза состоит в подготовке к этому экономики, инфраструктуры, логистики, общества, военной организации

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) готовится к прямому военному противостоянию с Россией, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Основное содержание политики военного строительства стран НАТО и подчинившегося ей Евросоюза состоит в подготовке экономики, инфраструктуры, логистики, общества, военной организации к прямому вооруженному столкновению с Россией", - сказал замминистра на заседании экспертного совета при комитете Госдумы по международным делам на тему "Россия - ЕС: вероятность изменения политической ситуации".

По словам высокопоставленного дипломата, на сегодняшний день отношения РФ со странами Европы находятся в глубочайшем кризисе. "Через демонизацию России в сознание масс внедряется тезис о неизбежности такого сценария [военного конфликта], если Москву не остановить на Украине и не нанести ей стратегического поражения", - рассказал Грушко.