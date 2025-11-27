Путин пообещал Рахмону культурную программу на неформальном саммите СНГ

Президент Таджикистана в свою очередь вновь поблагодарил за подаренную ему Путиным книгу "Таджики"

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент России Владимир Путин © Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном пообещал ему интересную культурную программу на предновогоднем неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

"Мы вас ждем 21 декабря, я уверен, что эта встреча будет приятной и полезной, и содержательной. И хорошую сделаем программу, вы увидите, связанную с каждой из республик", - обратился Путин к Рахмону.

"Вы знаете, что у нас еще со времен Советского Союза многое сохранилось из того, что представляет культурную, историческую ценность для всех народов бывшего Советского Союза. Уверен, что вам будет интересно с этим ознакомиться", - добавил российский лидер.

Рахмон в свою очередь вновь поблагодарил за подаренную ему Путиным в ходе октябрьского госвизита в Таджикистан книгу "Таджики". "Самый ценный подарок", - отметил президент республики.

"Да, это правда, - согласился Путин. - Мы еще подберем кое-что такое, что, уверен, и вам будет приятно посмотреть".