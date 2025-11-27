Глава Губкинского округа Белгородской области покинул свой пост

Михаил Лобазнов уволился по собственному желанию

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 27 ноября. /ТАСС/. Глава Губкинского округа Белгородской области Михаил Лобазнов покинул должность по собственному желанию. Об этом в мессенджере Мax сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Михаил Александрович Лобазнов принял решение по собственному желанию уйти с должности главы Губкинского округа", - рассказал глава региона.

Гладков отметил, что до проведения необходимых юридических процедур Лобазнов будет исполнять обязанности главы Старооскольского округа.

Временно исполнять обязанности главы Губкинского округа будет Василий Голиков, ранее он занимал пост заммэра Белгорода по ЖКХ.

Ранее губернатор сообщал о том, что глава Старооскольского округа Владимир Жданов также покинул должность по собственному желанию.