Грушко: дефицит госбюджета в среднем по ЕС уже достиг 81%

В скором времени эти показатели повысятся до 100%, если лидеры европейских стран не смогут переломить ситуацию, подчеркнул замглавы МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Показатели дефицита государственного бюджета в среднем по Европейскому союзу (ЕС) уже достигли отметки в 81%, в случае неспособности европейских стран переломить эту ситуацию показатели в скором времени повысятся до 100%. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на заседании экспертного совета при комитете Госдумы по международным делам на тему "Россия - ЕС: вероятность изменения политической ситуации".

Он обратил внимание, что в странах Европы наблюдается "накачивание ВПК и в целом форсированная милитаризация экономики в качестве основного драйвера экономического роста в спасении от деиндустриализации, финансового краха".

"Для этого сделано исключение из требования о пределах дефицита госбюджета и госдолга, - указал Грушко. - А мы знаем, что в этом году дефицит госбюджета в среднем по ЕС уже достиг 81%. Очень скоро, если им не удастся переломить ситуацию, он достигнет 100%. И многие страны сегодня уже выплачивают проценты по долгам, суммы которых превышают даже полученные военные бюджеты".