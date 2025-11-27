Грушко: ни о каком вкладе стран ЕС в достижение мира на Украине речь не идет

Подготовка к войне с Россией становится нормальным состоянием у многих в обществе в ЕС, заявил замглавы МИД

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Никакого вклада европейских стран в достижение мира на Украине нет, их позиция это исключает, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Подготовка к войне с Россией становится нормальным состоянием у многих в обществе в ЕС. Понятно, что в эту картину мира достижение мира на Украине никак не вписывается", - сказал он на заседании экспертного совета при комитете Госдумы по международным делам на тему "Россия - ЕС: вероятность изменения политической ситуации".

"Линия ЕС исключает достижение мира на Украине", - подчеркнул замминистра. "Если мы посмотрим на реальные позиции, которые озвучивают европейские лидеры, то, конечно, ни о каком месте и ни о каком вкладе европейских государств, которые объявляют войну с Россией, в [урегулирование] конфликта на Украине [речь не идет]", - указал Грушко. Страны ЕС утверждают, что они "мечтают о восстановлении мира, а на самом деле эта позиция достижение этого мира исключает", добавил он.

Нынешняя позиция ЕС, продолжил замминистра, - это только риторика. "Она на самом деле на всех этапах конфликта исключала достижения в урегулировании, как исключает любое место Европы за столом переговоров, о чем Брюссель беспрерывно трубит", - добавил Грушко.