Слуцкий: диалог с депутатами Европарламента состоится в середине декабря

Председатель комитета ГД по международным делам отметил, что в европейских странах есть силы, которые не согласны с курсом евробюрократов по вопросу отношений Европы и России

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Встреча в формате видео-конференц-связи представителей Госдумы с членами Европарламента может состояться в середине декабря. Об этом сообщил председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий на расширенном заседании экспертного совета при комитете ГД по международным делам на тему "Россия-ЕС: вероятность изменения политической ситуации".

"С Фернаном Картайзером из Люксембурга, его коллегами, еще в декабре, до конца года, мы проведем в середине декабря, наверное, по видео-конференц-связи, встречу", - сказал Слуцкий.

Слуцкий отметил, что в европейских странах есть силы, чье количество возрастает с каждым месяцем, которые не согласны с курсом евробюрократов по вопросу отношений Европы и России, среди них он выделил немецкую партию "Альтернатива для Германии", а также обратил внимание на позицию различных парламентских партий в Национальном собрании Франции, на позицию сената страны.

"Мы в отличие от этих оголтелых русофобов осознаем, что для восстановления реальных контуров евробезопасности, для формирования новой европейской архитектуры, новой евразийской архитектуры, в том числе евразийской безопасности, диалог ежедневный, самый тесный, России и Европы необходим", - подчеркнул он.